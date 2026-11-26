Une Germano-Ukrainienne, suspectée d'espionner pour la Russie, jugée à Berlin

Vue de l'entrée du tribunal criminel où se tient le procès d'une espionne présumée à Berlin, le 26 novembre 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le procès d'une lobbyiste germano-ukrainienne accusée d'espionner pour la Russie s'est ouvert jeudi à Berlin avec trois heures et demi de retard, dix mois après son arrestation très médiatisée, sur fond de relations très tendues entre Berlin et Moscou.

En raison de la prise en charge médicale de l'accusée, le procès n'a démarré qu'à 13H00 locales (12H00 GMT) et non à 09H30 locales, a indiqué une porte-parole du tribunal.

Portant des lunettes de soleil, la suspecte identifiée comme étant Ilona Wiener, 57 ans, a fait son entrée dans la salle d'audience en fauteuil roulant.

Ses avocats ont déclaré qu'elle ne confirmerait pas son identité, par crainte de possibles représailles contre des membres de sa famille, particulièrement en Ukraine, où elle est née le 18 mai 1969. Sa défense a aussi affirmé qu'elle se sentait encore malade.

Cette affaire est une nouvelle illustration des nombreuses opérations mêlant espionnage, actes de sabotage, cyberattaques ou campagnes de désinformation prêtées par l'Allemagne, premier soutien de l'Ukraine, à la Russie depuis le début de la guerre en 2022.

En détention provisoire depuis son arrestation fin janvier, cette lobbyiste qui dirigeait également une petite agence de marketing est accusée d'avoir exploité ses contacts avec des responsables anciens et actuels du ministère allemand de la Défense pour recueillir des informations sur l'aide militaire à l'Ukraine, des sites d'essai de drones et sur l'industrie de l'armement.

Elle aurait également facilité l'accès d'un homme, soupçonné d'être son officier traitant, à des événements politiques de haut niveau à Berlin.

Figure d'une association de promotion de la coopération internationale, notamment vis-à-vis de la Russie ou de l'Ukraine, elle était connue dans des milieux politiques et des affaires, selon une source l'ayant rencontrée dans ce cadre, interrogée par l'AFP.

Son officier traitant serait un responsable du renseignement militaire russe (GRU) opérant sous couverture diplomatique à l'ambassade de Russie à Berlin.

L'implication présumée de cette représentation diplomatique, située à proximité immédiate des ministères, du Bundestag et de la chancellerie, avait suscité l'indignation.

"Aucun lien", rétorque l'ambassadeur

"Les activités de renseignement dans notre pays sont totalement inacceptables, en particulier sous le couvert de la diplomatie", avait dit le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul.

Vue du hall de l'ambassade de Russie à Berlin avec un vitrail représentant l'entrée principale du Kremlin, le 24 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

L'ambassadeur de Russie avait été convoqué à la suite de l'incident, et le présumé officier traitant – identifié par l'hebdomadaire Spiegel comme l'attaché militaire adjoint de l'ambassade – avait été expulsé d'Allemagne.

L'ambassadeur Sergueï Netchaev a catégoriquement démenti ces accusations dans un entretien accordé mardi à l'AFP.

"L'ambassade de Russie n'a strictement aucun lien avec cette femme, et même si elle a croisé par hasard l'un de nos représentants – peut-être lors d'une réception – cela ne signifie absolument rien", a-t-il dit, ajoutant qu'il l'avait lui-même peut-être aperçue lors d'un événement.

"Mais elle n'est pas citoyenne russe et, à notre connaissance, n'a aucun lien avec la Russie", a-t-il poursuivi.

La source de l'AFP qui connaissait la présumée espionne avait en janvier jugé son influence assez réduite, même si elle était introduite dans les milieux issus du Petersburger Dialog, un forum de discussions germano-russe fondé en 2001.

Cet espace de dialogue a perdu en importance avant de disparaître sur fond de répression de la société civile en Russie, de pandémie de Covid puis d'invasion russe de l'Ukraine.

Le parquet affirme qu'Ilona Wiener a commencé à espionner pour la Russie en octobre 2023 au plus tard, et peut-être plus tôt.

Au moment de son arrestation, le ministère de la Défense avait avancé l'hypothèse qu'elle aurait obtenu des informations auprès d'un ex-officier d'état-major récemment parti à la retraite et d'un ancien haut fonctionnaire ayant quitté l'armée il y a 15 ans.

Aucune suite judiciaire les concernant n'a cependant été annoncée depuis.

Le procès, pour lequel près de 40 audiences sont pour l'instant programmées, doit se tenir jusqu'en mai 2027.