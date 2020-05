Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une fusion au sein de l'alliance Renault-Nissan n'est pas à l'ordre du jour, selon Senard Reuters • 27/05/2020 à 10:27









UNE FUSION AU SEIN DE L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN N'EST PAS À L'ORDRE DU JOUR, SELON SENARD PARIS (Reuters) - Une fusion entre les partenaires de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi n'est pas à l'ordre du jour, a déclaré mercredi Jean-Dominique Senard, président du conseil opérationnel de l'alliance et de Renault lors de la présentation du nouveau modèle de partenariat entre les trois constructeurs. "Il n'y a pas de projet de fusion entre nos entreprises. Je pense que cela doit être très clair", a déclaré le dirigeant lors d'une conférence de presse retransmise sur internet. "Aujourd'hui il s'agit d'un modèle très différent. Nous n'avons pas besoin d'une fusion pour être efficaces", a-t-il ajouté en anglais. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

