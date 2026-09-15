Une frégate russe a tiré des fusées éclairantes vers un hélicoptère militaire danois, dit Copenhague

Une frégate russe a tiré lundi deux fusées éclairantes en direction d'un hélicoptère militaire danois dans les eaux internationales au large des côtes du Danemark, le manquant de peu, a annoncé l'armée du pays nordique membre de l'Otan.

L'hélicoptère Fennec effectuait une mission de routine visant à photographier la frégate russe, a précisé le commandement danois de la défense dans un communiqué, précisant que l'une des fusées était passée à proximité de l'appareil.

Les fusées éclairantes sont des engins pyrotechniques généralement utilisés comme signaux d'avertissement en mer.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a qualifié l'incident d'"inacceptable", ajoutant qu'il aurait pu mettre des vies humaines en danger.

"Pour sa part, le Danemark s'efforce de garantir que tous les navires puissent circuler pacifiquement dans les eaux danoises, mais la Russie repousse progressivement les limites de ce qu'elle considère comme un comportement acceptable", a-t-il déclaré dans un communiqué publié mardi.

Lars Lokke a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur de Russie au Danemark pour un entretien.

L'ambassade de Russie n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

(Rédigé par Stine Jacobsen, version française Benjamin Mallet)