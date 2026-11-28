Une frappe israélienne tue deux employés de Médecins sans frontières devant une clinique à Gaza-MSF

L'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières(MSF) a fait part de son indignation après la mort de deux de ses employés, tués par une frappe israélienne devant une clinique à Gaza vendredi soir.

"Nos locaux étaient clairement identifiés par le logo de MSF, et leur emplacement avait été communiqué à l'armée israélienne qui le connaissait", a déclaré l'organisation. "Nous exigeons que justice soit rendue."

L'armée israélienne a confirmé la frappe, mais a ajouté que les deux employés de MSF étaient des "terroristes se faisant passer pour des travailleurs humanitaires".

Cette frappe porte à 17 le nombre de membres du personnel de MSF tués à Gaza, selon l'organisation médicale qui a publié un communiqué dans la nuit.

MSF n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant les accusations d'Israël au sujet de ses employés, qui travaillaient comme gardiens.

Depuis le début du conflit à Gaza, Israël a bombardé à plusieurs reprises des hôpitaux, notamment l'hôpital Nasser, le principal établissement de la bande de Gaza, au début du mois.

Tsahal justifie ces frappes par la présence de combattants du Hamas à l'intérieur des bâtiments et la découverte de vestiges de leur réseau de tunnels souterrains.

MSF a suspendu certaines activités hospitalières à Gaza en début d'année en raison de la présence d'hommes armés.

Les hôpitaux sont des sites protégés par le droit international. Toute attaque contre un hôpital ou son utilisation à des fins militaires est généralement considérée comme une violation du droit international.

Les groupes de défense des droits humains affirment qu’Israël n’a pas fourni de preuves suffisantes dans de nombreux cas pour justifier ses attaques contre ces établissements.

(Reportage Emma Farge à Genève et Nidal Al-Mughrabi au Caire ; Version française Elizabeth Pineau)