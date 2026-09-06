Une frappe israélienne fait deux morts à Gaza, selon des sources médicales

Une frappe israélienne a provoqué la mort d'au moins deux Palestiniens, dont un enfant, dimanche dans la bande de Gaza, ont fait savoir des responsables des services de santé.

Selon Mohamed Abu Selmia, directeur de l'hôpital Al Shifa, le plus grand de l'enclave, la frappe aérienne israélienne a touché un véhicule dans l'ouest de la ville de Gaza, tuant deux personnes, dont une fille, et en blessant six autres.

L'armée israélienne n'a pas immédiatement commenté l'incident.

Un cessez-le-feu conclu en octobre 2025 sous l'égide des États-Unis a mis fin aux combats les plus violents dans le territoire, sans empêcher les frappes de l'armée israélienne qui visent selon elle à contrer les attaques du Hamas et d'autres militants de Gaza.

Le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu et de saper les efforts visant à mettre en œuvre le plan plus large du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit de Gaza, qui comprend également le retrait des troupes israéliennes et le désarmement du Hamas.

Plus de 1.300 Palestiniens, principalement des civils, ont été tués à Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, selon les autorités sanitaires du territoire, tandis que l'armée israélienne affirme que quatre soldats israéliens ont été tués.

Le Hamas ne fournit généralement pas d'informations sur les décès parmi ses combattants.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi Version française Elizabeth Pineau)