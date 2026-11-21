Trois personnes ont été tuées samedi par une frappe israélienne contre un camion dans la ville de Gaza, rapporte le ministère de la Santé de l'enclave.

Selon des témoins, le camion transportait de la nourriture et des documents frappés du logo de l'organisation caritative World Central Kitchen (WCK), mais celle-ci a déclaré que le véhicule ne lui était pas affilié.

L'armée israélienne a indiqué que ses forces avaient visé des militants du Djihad islamique présents dans la zone et que le véhicule transportait de la nourriture destinée à des membres de l'organisation.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante et le Djihad islamique n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

WCK, qui distribue de la nourriture dans la bande de Gaza, a fait savoir dans un communiqué que le camion ne lui était pas affilié, précisant que le conducteur du véhicule avait auparavant travaillé pour elle et que les deux autres occupants ne comptaient pas parmi ses employés.

Après la frappe, des témoins ont dit avoir vu le logo de WCK sur des repas à base de riz transportés dans le camion, comme le montrent des images tournées par Reuters.

Israël a lancé une brève opération militaire en milieu de semaine dans la bande de Gaza et tué six personnes lors d'une frappe contre un hôpital qui visait selon elle un commandant du Hamas.

Au moins 1.600 Palestiniens ont été tués par Israël depuis l'instauration en octobre 2025 d'un cessez-le-feu formel dans l'enclave palestinienne après deux années de guerre.

Les troupes israéliennes contrôlent aujourd'hui environ les deux tiers de Gaza, contre un peu plus de la moitié au moment du cessez-le-feu, tandis que le Hamas ne détient plus qu'une étroite bande le long de la côte de l'enclave.

L'offensive israélienne menée depuis plus de deux ans à Gaza a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué une crise alimentaire, déplacé l'ensemble de la population du territoire et conduit des universitaires ainsi qu'une commission d'enquête des Nations unies à conclure à un génocide.

L'Etat hébreu dit agir en état de légitime défense après l'attaque menée en octobre 2023 par des combattants dirigés par le Hamas, qui a fait 1.200 morts en Israël et donné lieu à la prise de plus de 250 otages.

(Dawoud Abu Alkas à Gaza et Pesha Magid à Jérusalem; Jean-Stéphane Brosse et Benjamin Mallet pour la version française)