Une foule immense de manifestants à Hong Kong pour les six mois de la contestation

Une immense foule de militants pro-démocratie a défilé dimanche dans les rues de Hong Kong. Une marche sans violences organisée pour l'anniversaire des six mois de contestation face au régime de Pékin.Selon la figure du mouvement Eric Lai, membre du Front civique des droits de l'Homme (CHRF), près de 800 000 personnes se sont massées dans les rues. Soit près d'un habitant sur dix de l'île. La police, qui traditionnellement fournit des chiffres bas, table plutôt sur 183 000 personnes, son estimation la plus haute depuis plusieurs mois. Sea of lights in Hong Kong #hkprotests pic.twitter.com/1kXuuAotL6-- Rachel Blundy (@rachelblundy) December 8, 2019 L'ex-colonie britannique traverse depuis juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, avec des actions quasi quotidiennes pour réclamer des réformes démocratiques ou demander une enquête sur le comportement de la police.Carrie Lam toujours autant décriéeCette manifestation se déroulait deux semaines après le triomphe des candidats pro-démocratie aux élections locales du 24 novembre, qui est venu démentir avec force l'affirmation des autorités, selon laquelle la majorité silencieuse s'opposerait aux manifestants.Nombre d'entre eux, vêtus de noir, entendaient exprimer leur colère à l'égard de Pékin et de la cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam. Cette dernière refuse d'accéder à des demandes encore renforcées par le récent succès électoral. La star cantonaise de la musique pop Denise Ho, dont la musique est interdite en Chine continentale, a posté sur Twitter une vidéo de la manifestation avec la légende « Voilà votre majorité, Carrie Lam ». Here's your majority, Carrie Lam. #standwithhk #sixmonths pic.twitter.com/CYAtYexhwP-- Denise Ho (HOCC) (@hoccgoomusic) December 8, 2019 « Quelle que soit la façon dont nous exprimons nos opinions, par une marche pacifique, par des élections civilisées, le gouvernement ...