Une foule d'Irakiens ont participé aux obsèques de l'Iranien Soleimani à Bagdad

Des milliers d'Irakiens se sont rassemblés, ce samedi matin à Bagdad, pour accompagner les cercueils du puissant général iranien Qassem Soleimani et de son principal lieutenant en Irak, Abou Mehdi al-Mouhandis, tués vendredi à l'aube par une frappe américaine près de l'aéroport de la capitale.Dans la nuit de jeudi à vendredi, le « tir de précision d'un drone » américain a fait dix morts, cinq Irakiens et cinq Iraniens, pulvérisant les deux voitures à bord desquelles se trouvaient l'homme fort de Téhéran et al-Mouhandis, chef opérationnel du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires intégrés aux forces de sécurité irakiennes.Samedi, en présence du Premier ministre irakien, Adel Abdel-Mehdi, le cortège funéraire s'est formé dans le quartier de Kazimiya, qui abrite un sanctuaire chiite, aux cris de « Mort à l'Amérique » et « Vengeance pour Abou Mehdi al-Mouhandis ». ????? ??? ???? ??????? ? ???? ??????? ?? ????? pic.twitter.com/2gvyo91xTm-- Steven nabil (@thestevennabil) January 4, 2020 Les cercueils des cinq Irakiens ont été amenés à Kazimiya sur des pick-up surmontés des drapeaux nationaux et qui fendaient la foule habillée entièrement de noir. Les corps des cinq Iraniens étaient, eux, surmontés du drapeau iranien. LIRE AUSSI > Irak : avant les obsèques de Soleimani, les Etats-Unis ont-ils mené une nouvelle frappe ?Étaient également présents Hadi al-Ameri, patron des pro-Iran au Parlement irakien, de même que l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et plusieurs chefs de faction chiites pro-iraniennes. Une réunion prévue au Parlement a été ajournée à dimanche pour que les députés puissent eux aussi assister aux obsèques.Après le défilé de Kazimiya, des funérailles nationales officielles auront lieu dans la Zone verte de Bagdad en présence de nombreux dirigeants irakiens. À quelques encablures de l'ambassade américaine que les ...