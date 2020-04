Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une finale Wolverhampton - Groningen Reuters • 04/04/2020 à 22:00









par Julien Veyre (iDalgo) Wolverhampton sera opposé au FC Groningen en finale de l'Ultimate Quaran-team, une compétition Esport organisée sur FIFA 20 en raison de la quarantaine face à la pandémie du COVID-19. Dans ce tournoi virtuel rassemblant 128 équipes - et dont l'objectif est de récolter des dons en faveur des formations anglaises victimes des reports de matchs et l'association Mind Charity -, l'équipe néerlandaise de Groningen dirigée par le gamer Nick Den Hamer a dominé Istanbul Basaksehir dirigé par « Sanchez » sur le score de 3-0 ce samedi 4 avril. Quelques minutes auparavant, c'est Wolverhampton et son joueur brésilien Flavio qui avaient validé leur billet pour la finale en écartant 3-1 le Standard de Liège conduit par ShadooW. La finale devrait se jouer ce dimanche 5 avril.

