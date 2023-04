Une finale inédite AZ Alkmaar-Hajduk Split en Youth League

Ça compte aussi, les U19, dans le coefficient UEFA ?

L’affiche de la finale de Youth League, qui aura lieu ce lundi à 18h, sera donc un étonnant AZ Alkmaar-Hajduk Split. Le Final Four se déroulant au Stade de Genève a laissé sur le carreau le Sporting, puis l’AC Milan, dans deux rencontres n’ayant rien à voir. La première, à 13h, s’est jouée dans une relative intimité, l’enceinte suisse dégarnie étant légèrement acquise à la cause lisboète. Et sur le terrain aussi, ce sont les Lions qui font la loi initialement, avec un magnifique but de Diogo Cabral d’une très belle frappe enroulée au second poteau qui finit en poteau rentrant (1-0, 9 e ). Puis Ernest Poku égalise en deux temps pour l’AZ sur la première vraie occasion néerlandaise (1-1, 30 e ). Le club qui enquiquine la France pour son coef UEFA va même passer devant sur un but de Ro-Zangelo Daal, un copié-collé de celui de Diogo Cabral, mais venu du côté gauche (1-2, 36 e ). Au retour des vestiaires, les Lisboètes reviennent grâce à un pénalty de Chico Lamba (2-2, 47 e ), mais finissent par s’incliner dans une belle séance de tirs au but, où les gardiens ont arrêté trois penaltys bien tirés. Score final : 2-2 (3-4 TAB).…

AEC, au Stade de Genève pour SOFOOT.com