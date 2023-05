Une figurine à l’effigie du supporter de West Ham héroïque en vente

Le bon vieux Knollsy.

Après la qualification de leur club en finale de C4 au détriment de l’AZ Alkmaar, des supporters de West Ham ont été attaqués en tribune par un des supporters néerlandais repoussés par deux hommes dont Chris Knoll, un fan des Hammers âgé de 58 ans. Pour lui rendre hommage et continuer les célébrations qui lui sont réservées, un graphiste a travaillé approximativement 28 heures sur une figurine ressemblant à « Knollsy », son surnom. Les mains en sang, la gueule ouverte et vêtu de la même tenue qu’il portait lors de sa folie bagarreuse, la statuette est fidèle à la réalité et aux détails. Le vendeur a mis l’objet aux enchères sur eBay et l’offre la plus haute offre avoisine les 100 livres sterling.…

AC pour SOFOOT.com