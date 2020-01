Une femme intégralement voilée porteuse d'un couteau interpellée gare d'Austerlitz

Coïncidence ? Depuis la diffusion le 1er janvier sur Twitter d'une vidéo de propagande en français d'un djihadiste de l'État islamique montrant comment attaquer les « mécréants » en France avec une « simple lame » quand on ne peut pas faire le « djihad » en Syrie, les attaques au couteau semblent se multiplier. Si à Villejuif et à Metz, les deux actions peuvent être reliées à la fois à l'islamisme radical et à l'état psychiatrique des mis en cause neutralisés par la police, il est encore trop tôt pour qualifier la femme de 37 ans vêtue d'un niqab qui a été interpellée hier en début de soirée gare d'Austerlitz avec un couteau d'une lame de 15 centimètres et un coran dans une sacoche ouverte.Fichée au FPRAux policiers venus l'appréhender, elle a affirmé habiter en Seine-Saint-Denis ? elle était sans pièce d'identité. Elle n'a pas justifié la présence de l'arme au moment de son interpellation, bien qu'elle ait précisé ne pas vouloir faire de « mal ni à [elle]-même ni à autrui ». À partir de son identité déclarée, les forces de l'ordre ont pu vérifier que cette femme est fichée au FPR et recherchée par la police judiciaire au titre de « personne disparue ». Une fugueuse de 37 ans gantée et en niqab donc. Elle a obtempéré sans incident aux demandes des forces de l'ordre de retirer son voile intégral. Elle a été fouillée pour s'assurer qu'elle ne disposait pas de ceinture explosive et ses...