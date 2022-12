Une Fed moins ferme et une inflation moins virulente minent le dollar

Le dollar lâchait encore du terrain jeudi face à l'euro et à la livre sterling, déstabilisé coup sur coup par des propos moins fermes qu'attendu du président de la banque centrale américaine (Fed) mercredi et un chiffre d'inflation plus faible que prévu, jeudi.

Vers 21H10 GMT, le billet vert abandonnait 1,10% face à la monnaie unique, à 1,0524 dollar pour un euro. Il est descendu brièvement à son plus bas niveau depuis cinq mois, à 1,0533 dollars.

La livre sterling s'est également hissée à un sommet de cinq mois face au "greenback", l'un des surnoms du dollar, à 1,2310 dollar pour une livre.

L'indice des prix à la consommation PCE, le plus suivi par la Fed, est ressorti à 0,3% sur un mois en octobre, soit légèrement moins que les 0,4% annoncés par les économistes.

Sur un an, l'inflation atteint 6%. Ce rythme est inférieur aux 6,3% de septembre et le moins élevé depuis janvier.

"Ces chiffres étaient encourageants" quant à la trajectoire des prix, a commenté Oren Klachkin, d'Oxford Economics, dans une note.

Ces hausses de prix moins marquées que prévu "vont dans le sens d'une politique monétaire moins agressive" durant les mois à venir, a estimé, dans une note, Joe Manimbo, de Convera.

Ils accréditent la thèse d'une décélération du resserrement monétaire, évoquée mercredi par le président de la Fed, Jerome Powell.

Pour le responsable, "il fait sens de modérer le rythme de hausses alors que nous approchons du niveau qui sera suffisant pour faire descendre l'inflation".

Le marché obligataire a brutalement réagi et le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est replié jusqu'à 3,51%, son plus bas niveau depuis plus de deux mois.

Pour Bipan Rai, de CIBC Capital Markets, au-delà des événements des deux derniers jours, "on est sur une tendance de plus long terme".

Après une année exceptionnelle pour le billet vert, "dans la mesure où le vent est en train de tourner sur le plan économique, je suspecte que beaucoup d'opérateurs" qui avaient parié à la hausse sur le dollar "se désengagent" et prennent des bénéfices.

En outre, pour l'analyste, la levée des restrictions sanitaires dans plusieurs villes de Chine "offre un contexte très favorable pour les actifs plus risqués", de même que la capacité de l'Europe à surmonter la crise énergétique à court terme.

Actif considéré comme très sûr, le yen n'en profite pas moins du désamour dont souffre le dollar, les cambistes soldant, là aussi, leurs positions pour concrétiser des profits.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

21H10 GMT 22H00 GMT