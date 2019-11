Une exigence planétaire : reconquérir la démocratie

Editorial. De Santiago à Beyrouth en passant par Alger ou Hongkong, une vague de protestations populaires secoue le monde. Ces mouvements doivent être soutenus pour déboucher sur un rééquilibrage en faveur du politique, du social et de l'environnemental.

Editorial du « Monde ». Algérie, Chili, Irak, Liban, Egypte, Haïti, Equateur, Hongkong... Sous toutes les latitudes, des peuples sont entrés en révolte contre leurs gouvernants avec une concomitance qui pose question. « Dégagez ! », ordonnent-ils à leurs dirigeants sans pour autant proposer d'alternative claire. Les contextes sont évidemment fort différents. Des régimes autoritaires, mais aussi des démocraties néolibérales, sont visés, sans oublier la France, vieille République défiée par les « gilets jaunes ».

A Alger et au Caire, la contestation vise un Etat confisqué par l'armée, tandis que l'oppression spécifique de la Chine a fait exploser Hongkong. A Santiago, à Beyrouth et à Bagdad, la collusion entre le pouvoir politique et les forces de l'argent est rejetée, de même que l'assignation communautaire dans les deux derniers cas.

Mais les points communs entre tous ces bouillonnements populaires sautent aux yeux : non seulement les slogans et les méthodes - rassemblements de rue pacifiques, usage des réseaux sociaux -, mais surtout la rage contre l'accaparement du pouvoir et des richesses par une classe, une caste ou une mafia. L'élément déclencheur apparaît souvent comme une décision d'ordre économique a priori anodine, mais jugée insupportable. Au Chili, l'augmentation du prix du ticket de métro a servi de « goutte d'eau » ; en Equateur et en France, c'est l'augmentation des carburants ; au Liban, la facturation des communications WhatsApp a fait déborder la colère.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr