Une ex-vedette de Liga prend sa retraite

Un brin de repos. À 35 balais, Cristian Tello a décidé de raccrocher les crampons . Alors non, le type n’est pas le plus connu des anciens du Barça, mais il a bien enfilé la tunique blaugrana à 86 reprises. Après avoir enchaîné les prêts à Porto et à la Fiorentina, c’est au Real Betis Séville que le natif de Sabadell s’est vraiment éclaté de 2017 à 2022.

L’ex-international catalan (oui oui) a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux. « Les bons moments seront toujours gravés dans mon coeur, tout comme les mauvais m’ont aidé à devenir plus fort » balance l’ancien de la Masia dans une looongue vidéo de 2min40.…

SW pour SOFOOT.com