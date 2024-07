Une eurodéputée roumaine d'extrême droite expulsée de l'hémicycle

La députée roumaine Diana Iovanovici Sosoaca portant une muselière pendant le discours de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au Parlement européen à Strasbourg le 18 juillet 2024 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Une eurodéputée roumaine d'extrême droite a été expulsée de l'hémicycle à Strasbourg, après avoir interrompu par ses cris les débats suivant un discours de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

L'incident s'est produit lors d'une prise de parole de la présidente française du groupe Renew (libéraux), Valérie Hayer, qui demandait à Ursula von der Leyen "de faire tout (son) possible pour inscrire le droit à l'IVG (interruption volontaire de grossesse, NDLR) dans la Charte européenne des droits fondamentaux".

Diana Iovanovici Sosoaca, membre du parti d'extrême droite S.O.S. România et qui siège parmi les non-inscrits, a alors poussé des hurlements, interrompant le discours de Mme Hayer, au grand agacement de la présidente du Parlement Roberta Metsola.

"C'est la troisième fois que vous faites cela, je demande que la députée soit accompagnée vers la sortie de la salle", a lancé Mme Metsola.

Diana Iovanovici Sosoaca n'a pas décoléré, continuant à tempêter tandis que des huissiers tentaient de la diriger vers la sortie de l'hémicycle.

"Je vous demande aussi de ne pas crier sur les huissiers", lui a dit Roberta Metsola. "Je pense que vous avez assez parlé."

Reprenant alors la parole, Valérie Hayer a vu dans cet incident la "preuve, s'il en était besoin, qu'il est fondamental et urgent de défendre le droit à l'IVG partout en Europe".

Un peu plus tôt pendant le discours d'Ursula von der Leyen, qui est candidate à un second mandat, Diana Iovanovici Sosoaca s'était fait remarquer en exhibant une muselière qu'elle a placée devant sa bouche.

Cette fervente chrétienne avait par ailleurs proposé de faire venir un prêtre pour "bénir" et "purifier" le Parlement européen, selon des informations de presse.

C'est le premier mandat de cette avocate de 48 ans, qui avait auparavant siégé au parlement roumain.

Elue sénatrice roumaine en 2020 sur la liste du parti d'extrême droite AUR, elle est connue pour son opposition aux mesures anti-Covid et à la vaccination contre le virus, exprimée sur les réseaux sociaux.

Un an après avoir été élue sur la liste de l'AUR, elle en avait été exclue pour atteinte aux intérêts et à l'image du parti et refus de suivre la stratégie du groupe. Elle avait alors rejoint le petit parti S.O.S. România.

Lorsqu'elle était sénatrice, elle avait présenté un projet de loi appelant la Roumanie à annexer certains territoires ukrainiens. En 2022, elle a également appelé la Roumanie à quitter l'UE.

Diana Iovanovici Sosoaca a exprimé son intention de se présenter à l'élection présidentielle en novembre.