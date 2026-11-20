Étoiles impliquées dans une fusion stellaire dans la galaxie d'Andromède

WASHINGTON, 20 novembre (Reuters) - Des astronomes ont observé une étoile géante en fin de vie, ‌sept fois plus massive et 18.000 fois plus brillante que le Soleil, engloutir une compagne plus petite lors d’une fusion stellaire sans précédent.

Cette fusion impliquait deux ​étoiles liées par la gravité formant un système binaire. Dans ses derniers instants, l'étoile la plus massive s'est considérablement dilatée, devenant une supergéante qui a peu à peu enveloppé sa compagne, jusqu'à ce que les deux ne fassent plus qu'un.

Cette union cosmique s’est produite à environ 2,5 millions d’années-lumière de ​la Terre, aux confins de la galaxie d'Andromède, l’une des plus proches voisines de notre Voie lactée. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en un an, soit 9.500 milliards ​de kilomètres.

Les chercheurs ont détecté les premiers signes de cet engloutissement près de ⁠trois ans avant qu’il ne se produise, puis ont pu suivre la fusion étape par étape.

"La théorie selon laquelle des étoiles géantes ‌engloutissent leurs compagnes existe depuis plusieurs décennies. Comprendre les conséquences de ce processus est essentiel pour expliquer toute une série de systèmes que nous observons aujourd'hui dans l'Univers", a déclaré Viraj Karambelkar, chercheur postdoctoral et boursier Hubble de la Nasa ​à l’université Columbia, principal auteur de l'étude publiée dans ‌la revue Nature.

"C’est la première fois qu’une étoile géante engloutissant sa compagne est observée en plein processus", ⁠a-t-il ajouté.

En fin de vie, les étoiles massives peuvent se dilater lorsque leur cœur épuise son combustible, tandis que la chaleur interne repousse leurs couches externes vers l'espace. Dans ce cas, l'étoile la plus massive a atteint 350 fois le diamètre du Soleil. Sa compagne, dont le diamètre représentait environ 70% ⁠de celui de notre astre, ‌orbitait à une distance comparable à celle séparant Mars du Soleil avant d'être engloutie par la géante en pleine expansion.

"COMME ⁠UNE BOMBE QUI EXPLOSE"

Les astronomes ont détecté un premier éclaircissement en 2018. Au cours des sept années suivantes, la petite étoile a progressivement spiralé ‌vers le cœur de sa compagne. Fin 2025, elle a finalement fusionné avec celui-ci, déclenchant une éruption dont l'éclat a atteint un ⁠million de fois celui du Soleil.

"Cette collision violente a déclenché une véritable bombe à l'intérieur de l'étoile, ⁠produisant l'éruption lumineuse que nous avons ‌observée", a expliqué Viraj Karambelkar, évoquant un "événement d'unification".

Les étoiles ont d'abord été repérées grâce aux télescopes WINTER, à l'observatoire de Palomar, en Californie, et NEOWISE, ​de la Nasa. Leur évolution a ensuite été suivie par les télescopes spatiaux ‌SPHEREx et James Webb, ainsi que par plusieurs observatoires terrestres.

"La différence réside dans la nature des étoiles qui ont fusionné. Auparavant, les fusions stellaires concernaient deux étoiles relativement petites et ​compactes, et leur fusion était presque inévitable dès lors qu’elles entraient en contact physique.

Ici, l'étoile la plus massive était extrêmement dilatée, avec une enveloppe externe faiblement liée. C'est précisément dans une telle configuration qu'une fusion peut se produire sans être inévitable", a expliqué Kishalay De, professeur d’astrophysique à ⁠l’université Columbia et coauteur de l’étude.

Dans certains cas, une étoile engloutie peut libérer suffisamment d'énergie pour expulser les couches externes de sa compagne géante, ne laissant que son cœur en orbite autour de la plus petite, a précisé Kishalay De.

Dans le cas présent, la fusion pourrait toutefois avoir donné naissance à une étoile rajeunie, dotée d'un nouveau souffle de vie, alors même que la plus massive des deux approchait de la fin de son existence, selon les chercheurs.

Les chercheurs ont baptisé l’étoile issue de la fusion "Bao", en référence aux petits pains vapeur chinois, son nom astronomique, AT2025abao, ayant inspiré ce ​surnom affectueux.

(Reportage Will Dunham, version française Elena Smirnova)