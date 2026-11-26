Une espionne présumée pour le compte de la Russie devant la justice allemande

Vue de l'entrée du tribunal criminel où se tient le procès d'une espionne présumée à Berlin, le 26 novembre 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Une lobbyiste germano-ukrainienne accusée d'espionnage au profit de la Russie comparaît à partir de jeudi devant la justice allemande, dix mois après son arrestation très médiatisée, qui avait alimenté, encore, les tensions diplomatiques entre Berlin et Moscou.

Le procès qui devait démarrer à 9H30 locales (08H30 GMT) a été retardé de trois heures et demie en raison de la prise en charge médicale de l'accusée, a indiqué une porte-parole du tribunal. Il devrait désormais démarrer à 13H00 locales (12H00 GMT) et l'accusée sera probablement en fauteuil roulant, a-t-elle ajouté.

Jugée par un tribunal de Berlin, l'affaire est emblématique des nombreuses opérations mêlant espionnage, actes de sabotage, cyberattaques ou campagnes de désinformation prêtés par l'Allemagne, premier soutien de l'Ukraine, à la Russie depuis le début de la guerre en 2022.

En détention provisoire depuis son arrestation fin janvier, Ilona W., une Germano-Ukrainienne menant des activités de lobbying et de marketing, est accusée d'avoir exploité ses contacts avec des responsables anciens et actuels du ministère allemand de la Défense pour recueillir des informations sur l'aide militaire à l'Ukraine, des sites d'essai de drones et sur l'industrie de l'armement.

Âgée de 57 ans au moment de son interpellation, elle aurait également facilité l'accès d'un homme, soupçonné d'être son officier traitant, à des événements politiques de haut niveau à Berlin.

Figure d'une association de promotion de la coopération internationale, notamment vis-à-vis de la Russie ou de l'Ukraine, Ilona W. était connue dans des milieux politiques et des affaires, selon une source l'ayant connue dans ce cadre, interrogée par l'AFP.

Son officier traitant serait un responsable du renseignement militaire russe (GRU) opérant sous couverture diplomatique à l'ambassade de Russie à Berlin.

L'implication présumée de cette représentation diplomatique, située à proximité immédiate des ministères, du Bundestag et de la chancellerie, avait suscité l'indignation.

"Les activités de renseignement dans notre pays sont totalement inacceptables, en particulier sous le couvert de la diplomatie", avait dit le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul.

"Aucun lien", récuse l'ambassadeur

Vue du hall de l'ambassade de Russie à Berlin avec un vitrail représentant l'entrée principale du Kremlin, le 24 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

L'ambassadeur de Russie avait été convoqué à la suite de l'incident, et le présumé officier traitant – identifié par l'hebdomadaire Spiegel comme l'attaché militaire adjoint de l'ambassade – avait été expulsé d'Allemagne.

L'ambassadeur Sergueï Netchaev a catégoriquement démenti ces accusations dans un entretien accordé mardi à l'AFP.

"L'ambassade de Russie n'a strictement aucun lien avec cette femme, et même si elle a croisé par hasard l'un de nos représentants – peut-être lors d'une réception – cela ne signifie absolument rien", a-t-il dit, ajoutant qu'il l'avait lui-même peut-être aperçue lors d'un événement.

"Mais elle n'est pas citoyenne russe et, à notre connaissance, n'a aucun lien avec la Russie", a-t-il poursuivi.

En plus de son groupe de plaidoyer, l'accusée dirigeait également une petite agence de marketing. D'après le ministère public, ces deux activités lui auraient permis de tisser de vastes réseaux dans les milieux militaires et politiques.

La source de l'AFP qui connaissait la présumée espionne dans ce contexte avait en janvier jugé son influence assez réduite, même si elle était introduite dans les milieux issus du Petersburger Dialog, un forum de discussions germano-russe fondé en 2001.

Cet espace de dialogue a perdu en importance avant de disparaître sur fond de répression de la société civile en Russie, de pandémie de Covid puis d'invasion russe de l'Ukraine.

Le parquet affirme qu'Ilona W. a commencé à espionner pour la Russie en octobre 2023 au plus tard, et peut-être plus tôt.

Au moment de son arrestation, le ministère de la Défense avait avancé l'hypothèse qu'elle aurait obtenu des informations auprès d'un ex-officier d'état-major récemment parti à la retraite et d'un ancien haut fonctionnaire ayant quitté l'armée il y a 15 ans.

Aucune suite judiciaire les concernant n'a cependant été annoncée depuis.

Le procès, pour lequel près de 40 audiences sont pour l'instant programmées, doit se tenir jusqu'en mai 2027.