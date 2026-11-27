"Une erreur massive" : Donald Trump réclame une enquête après la révision à la hausse des chiffres de la croissance aux États-Unis

"Il ne s'agit pas d'une petite erreur, c'est une erreur massive et délibérée", a tempêté le président américain.

Donald Trump à Palm Beach, aux États-Unis, le 26 novembre 2026. ( AFP / Kent NISHIMURA )

Donald Trump s'est insurgé, jeudi 26 novombre, contre la publication de "faux" chiffres de la croissance aux États-Unis, qui, selon lui, ont eu un impact sur les élections de mi-mandat largement perdues par son camp au début du mois. Le président a exigé qu'une enquête soit menée sur la révision de routine de ces chiffres annoncée la veille.

Mercredi, son ministère du Commerce a actualisé son estimation de la hausse du PIB, le mesurant désormais, entre juillet et septembre, à 4,3% en rythme annualisé, une forte révision à la hausse par rapport aux 3,4% de l'estimation initiale, annoncée il y a un mois.

Le président américain a dénoncé de "faux" chiffres, dans une publication sur Truth Social. "Pourquoi le chiffre correct n'a-t-il pas été publié avant l'élection ? Je demande l'ouverture immédiate d'une enquête sur cette situation", a écrit Donald Trump. "Il ne s'agit pas d'une petite erreur, c'est une erreur massive et délibérée."

"UNE ERREUR RECORD"

Il a réitéré son grief dans une seconde publication sur son réseau destinée à souhaiter aux Américains une joyeuse fête de Thanksgiving.

"Je voudrais souhaiter un joyeux Thanksgiving même à ceux qui ont publié de faux chiffres économiques juste avant l'élection, et les ont corrigés hier, avec trois semaines de retard, montrant que le PIB était en réalité de 4,3 %, contre 3,4 %, UNE ERREUR RECORD", a-t-il écrit.

Le camp républicain de Donald Trump a essuyé une bérézina historique dans les urnes le 3 novembre, et les démocrates vont prendre le contrôle des deux chambres du Congrès américain début janvier avec une confortable majorité. Une défaite électorale vue comme provoquée par les difficultés économiques liées à la guerre contre l'Iran et à la hausse des prix à la pompe que cela a provoqué aux États-Unis.