Une équipe se qualifie en Coupe de France après avoir perdu deux fois

Comment perdre et se qualifier en Coupe de France ? Demandez au club d’Aumale, ils commencent à être habitués. Après deux défaites (oui oui), ils seront tout de même au coup d’envoi du troisième tour dimanche. L’histoire totalement improbable commence le 23 août dernier, contre l’US Crielloise. Le match est vite plié : 8-1.

L’aventure s’arrête aussi vite qu’elle avait commencé pour l’équipe de D2 de Seine-Maritime, soit la dixième division. Du moins c’est ce qu’ils pensaient. Après le match, ils reçoivent un appel anonyme leur indiquant qu’un des joueurs alignés était en fait suspendu et n’aurait pas dû jouer. Pas n’importe quel joueur, puisque le gars avait planté six pions dans le match. Deux fois rien.…

LP pour SOFOOT.com