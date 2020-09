Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une équipe de France bis bat la Serbie Reuters • 18/09/2020 à 23:38









Une équipe de France bis bat la Serbie par Adonis Vesin (iDalgo) Remaniée mais victorieuse. L'équipe de France féminine a battu la Serbie dans un match de qualification pour l'Euro 2021, avec une défense inédite. À Subotica, la sélection de Corinne Diacre a inscrit deux buts dans le premier quart d'heure. Un contre-son-camp de Frajtovic (6e), après un centre de Diani détourné sur transversale par la hanche de Katoto, et un but de renard des surfaces d'Amel Majri (2-0, 15e), seule à six mètres, ont ponctué une partie dominée par les Tricolores. Les partenaires d'Eugénie le Sommer pointent à la deuxième place du classement, avec trois victoires en trois matchs, onze buts marqués et aucun encaissé.

