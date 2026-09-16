Une équipe bis pour l'OM face à Beşiktaş ?

La C3, cette nouvelle Coupe de la Ligue. À la veille du premier match de C3 de l’OM face à Beşiktaş, Bruno Genesio était en conférence de presse dans un contexte toujours aussi tendu, entre résultats décevants, moyens quasi inexistants et ambitions peu claires. La principale info à en retenir est que ce ne sera pas une équipe type qui ira défier les Turcs jeudi soir : « L’important, c’est que certains joueurs n’ont pas encore eu l’occasion de montrer leurs qualités alors qu’ils donnent le maximum. Il est temps pour certains d’avoir une opportunité. »

Genesio demande du temps

L’entraîneur phocéen , qui parle d’un mélange équilibré entre des titulaires de la défaite à Rennes et des remplaçants de d’habitude, appelle également à une certaine forme d’indulgence , lui qui n’a pas pu recruter ne serait-ce qu’un joueur à l’intersaison et qui s’était retrouvé très critiqué ces derniers jours quant aux ambitions olympiennes. Dans cette saison quelque peu draconienne qui s’annonce, Genesio dressait un constat lucide : « Peut être qu’il faudra un peu de temps pour retrouver l’OM qu’on souhaite tous retrouver. » …

TJ pour SOFOOT.com