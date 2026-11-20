Une entreprise d'armement au cœur de tensions entre les Pays-Bas et la Russie

Destinus, une entreprise néerlandaise d'armement, qui a fourni les missiles ayant détruit un pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée, se retrouve au cœur de tensions entre Moscou et les Pays-Bas ( AFP / Thomas COEX )

Une entreprise néerlandaise d'armement, qui a fourni les missiles ayant détruit un pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée, se retrouve au cœur de tensions entre Moscou et les Pays-Bas.

Des employés de Destinus, société basée à Hengelo, près de la frontière allemande, auraient également aidé les troupes ukrainiennes à lancer des drones d'attaque vers la Russie, amenant Moscou à s'interroger sur une éventuelle participation active de civils néerlandais au conflit.

Le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est félicité d'une "opération sans précédent" menée mardi contre le pont reliant la Crimée annexée à la Russie, une attaque hautement symbolique.

Le lendemain, Destinus a indiqué sur sa page LinkedIn que ses missiles RUTA avaient provoqué l'effondrement d'une partie du pont, ajoutant que ses systèmes de défense aérienne avaient également été déployés lors de l'opération pour contrer les attaques russes.

"Nous sommes fiers de soutenir les forces de défense ukrainiennes dans leur combat pour défendre l'Ukraine et l'Europe, et nous saluons leur engagement, leur courage et leur professionnalisme", a déclaré l'entreprise.

Peu après, le quotidien néerlandais NRC a publié une enquête sur Destinus, fondée, selon le média, sur des entretiens avec plus de 40 personnes, dont d'anciens salariés.

Le NRC écrit notamment que des employés de Destinus auraient "traqué des drones russes Shahed, jour et nuit, pendant des mois en Ukraine" et auraient "également aidé des soldats ukrainiens à lancer des drones d'attaque vers la Russie".

Un porte-parole de Destinus a affirmé à l'AFP que le personnel de l'entreprise "ne participe pas et n'a jamais participé, à des opérations militaires actives".

"La sélection des cibles, l'utilisation des intercepteurs et la manipulation de charges explosives réelles relèvent de la responsabilité exclusive des forces armées ukrainiennes", a précisé le porte-parole.

Interrogé sur l'accusation selon laquelle des employés de Destinus auraient aidé les forces ukrainiennes à attaquer la Russie, le porte-parole a souligné que toute implication éventuelle était "strictement limitée".

Les salariés de l'entreprise intervenaient uniquement dans l'observation et la collecte de données à des fins de recherche et développement, a-t-il ajouté.

"Simples observateurs"

L'ambassade de Russie aux Pays-Bas s'est rapidement exprimée au sujet de l'enquête du NRC.

"La Haye rejoint-elle ouvertement le conflit" ? a interrogé l'ambassade dans une publication sur X.

"Il devient de plus en plus difficile de considérer les Pays-Bas comme de simples observateurs. Par ses actions, La Haye accroît continuellement son implication dans le conflit", a-t-elle déclaré.

Les tensions diplomatiques sont encore montées jeudi : des frappes russes sur Kiev ont endommagé l'ambassade des Pays-Bas, un événement qualifié de "nouvelle escalade" par le Premier ministre néerlandais Rob Jetten.

"Nous ne nous laisserons pas intimider", a déclaré M. Jetten vendredi lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Il n'y a pas eu de blessé au sein de l'ambassade et le bâtiment n'a subi que des dégâts légers mais le gouvernement néerlandais a convoqué l'ambassadeur de Russie pour protester contre cet incident "inacceptable".

Les Pays-Bas comptent parmi les principaux soutiens de l'Ukraine : selon des chiffres officiels, ils ont déjà fourni 9,1 milliards d'euros d'aide militaire et se sont engagés à verser 11,6 milliards d'euros supplémentaires.

Les Pays-Bas ont transféré 24 de leurs avions de combat F-16 à l'Ukraine. L'aide non militaire s'élève à 2,4 milliards d'euros, avec 3,1 milliards d'euros additionnels prévus.

Les relations entre La Haye et Moscou ont été durablement altérées par la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014.

L'avion a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine - où des séparatistes pro-russes affrontaient les forces ukrainiennes - par un missile BUK. Ce dernier a été identifié comme provenant de la 53e brigade de missiles anti-aériens de Koursk en Russie, avait indiqué en 2022 un tribunal néerlandais.

La catastrophe a coûté la vie à 298 personnes, dont 193 ressortissants néerlandais.