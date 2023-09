information fournie par So Foot • 04/09/2023 à 16:18

Une enquête pour violences conjugales ouverte contre Antony

Antony voit planer, depuis juin dernier, des accusations et la plainte de son ex-compagne Gabriela Cavallin, DJ et influenceuse. L’attaquant brésilien de Manchester United est soupçonné de violences physiques, menaces et intimidations. Les faits seraient survenus en mai dernier. UOL Esporte, révèle ce lundi qu’une enquête a été ouverte par le parquet de São Paulo à l’encontre du footballeur. Vendredi dernier, la victime présumée a déposé une nouvelle plainte contre lui, cette fois-ci à Manchester.

L’une des vidéos de l’enquête montre notamment les doigts brisés de Gabriela Cavallin après ce qui aurait été la dernière attaque d’Antony. « Il m’a agressée, m’a plaquée contre la portière [de la voiture]. Là, je me suis dit : “C’est fini.” Il a dit : “Si tu ne veux pas être avec moi, tu ne veux plus être avec personne. Tout va s’arrêter ici pour toi. Nous allons mourir ensemble, moi, toi et notre fils” » , avait-elle déclaré au même média en juin dernier.…

EL pour SOFOOT.com