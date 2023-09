Une enquête pour corruption ouverte par la police camerounaise contre Samuel Eto’o

Samuel Eto’o a bien appris du côté du FC Barcelone.

Cet été, le président de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a été accusé d’être à la manœuvre d’une affaire de corruption pour faire monter le Victoria United FC en première division nationale (ce qui a eu lieu, en avril). The Guardian annonce qu’une enquête a désormais été ouverte pour « abus de pouvoir et corruption » par la police. Dans un échange téléphonique avec Valentine Kwain, président du Victoria United, Samuel Eto’o lui aurait promis une victoire ainsi qu’une promotion dans l’élite à ce club : « Ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons vos trois points et nous suspendrons l’arbitre. Opopo (le surnom de Victoria) doit monter en première division. C’est notre objectif. C’est notre fédération. Victoria United va monter. » Kwain se défend en clamant que ce n’est pas sa voix que l’on entend dans l’enregistrement. L’enquête portera également sur des accusations plus larges de corruption à la FECAFOOT pendant le mandat d’Eto’o, qui pourraient impliquer jusqu’à 40 personnes.…

EL pour SOFOOT.com