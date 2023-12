information fournie par So Foot • 26/12/2023 à 22:38

Une enquête ouverte pour des propos racistes à Sheffield

Un Boxing Day entaché.

En marge de la rencontre entre Sheffield et Luton Town (2-3) ce mardi, des propos racistes auraient été tenus par des supporters locaux à l’encontre de Carlton Morris. Entré en jeu durant la seconde période, l’attaquant anglais de Luton n’a pas tardé à alerter le corps arbitral. « La Premier league nous a très bien appris les protocoles à suivre. J’ai entendu quelque chose du public au premier rang malheureusement, et j’ai su que le mieux à faire était de le signaler directement et de les laisser s’en occuper » , a-t-il expliqué en zone mixte après le match remporté par les siens.…

EL pour SOFOOT.com