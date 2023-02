Une enquête détaille les usages du Compte personnel de formation

Des formations plébiscitées, à visée professionnelle et qu'une petite minorité aurait été prête à financer sur ses deniers: les usages du Compte personnel de formation (CPF) sont détaillés dans une enquête publiée vendredi par le ministère du Travail.

Trois ans après la mise en oeuvre de sa nouvelle version fin 2019, quand il a été basculé en euros et non plus en heures de formation, le CPF a permis de financer plus de 5 millions de formations pour quelque 7 milliards d'euros.

Deux millions de personnes ont eu recours au CPF en 2021, d'après une enquête menée par France Compétence et la Dares, le service statistique du ministère du Travail.

Il en ressort que près de neuf personnes sur dix ayant suivi une formation la recommandent. Dans les trois quarts des cas, l'inscription est à l'initiative de la personne.

Huit formations sur dix ont au moins un objectif professionnel et 35% des bénéficiaires disent avoir pour objectif d'améliorer leurs perspectives de carrière.

Près des deux tiers des personnes formées (64%) déclarent avoir utilisé ce qu'elles ont appris, 19% pensant l'utiliser plus tard. La formation la plus utilisée est le permis de conduire.

Alors que le gouvernement envisage d'instaurer une participation financière des salariés lorsqu'ils suivent une formation, cette enquête montre qu'une personne formée sur cinq aurait été prête à payer l'ensemble des frais pédagogiques si elle n'avait pas pu utiliser son CPF.

Parmi ceux prêts à payer, on retrouve plus souvent les hommes (22%) que les femmes (15%), les plus jeunes (25% pour les moins de 30 ans, contre 8% pour les 60 ans et plus) ou encore les personnes en recherche d'emploi (22%) et les CDD (29% contre 16% des CDI).