La croissance économique s'est maintenue à un rythme « léger à modéré » dans la majeure partie des États-Unis ces dernières semaines, tandis que l'inflation restait tenace et que les niveaux d'emploi progressaient , selon une enquête de la Réserve fédérale publiée mercredi, deux semaines avant que les responsables de la banque centrale ne décident s'il convient de relever les taux d'intérêt face à une inflation tenace.

« Les prix ont globalement augmenté modérément, comme lors de la période précédente », a indiqué la Fed dans son dernier rapport « Beige Book », un recueil de données issues d’enquêtes et de commentaires d’entreprises compilés par ses 12 banques régionales afin de dresser un état des lieux de la situation économique. « Les interlocuteurs issus de divers secteurs ont fait état de pressions soutenues sur les coûts liées à l’énergie, aux transports, aux soins de santé, aux assurances et aux dépenses liées aux droits de douane. »

Toutefois, les coûts des intrants ont dépassé la hausse des prix de vente, indique le rapport, « car les pressions concurrentielles et la sensibilité des clients aux prix ont limité la capacité des entreprises à répercuter intégralement la hausse des coûts. Les interlocuteurs s’attendent à ce que les dépenses et les prix continuent d’augmenter dans les mois à venir. »

Pour les responsables de la Fed, cette enquête constitue en quelque sorte une référence au-delà des données structurées qu’ils analysent dans le cadre de leur processus de décision, leur offrant une perception nuancée de la santé de l’économie et des principales préoccupations des entreprises et des consommateurs.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, relever son taux directeur, qui se situe actuellement dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, d’au moins un quart de point de pourcentage lors de sa réunion des 8 et 9 décembre . Les anticipations du marché se sont toutefois modérées dans un contexte de forte correction boursière, alimentée par des inquiétudes quant à la pérennité du boom des investissements dans l’intelligence artificielle.

Pourtant, même si la baisse des marchés boursiers resserre les conditions financières, les responsables de la Fed se montrent de plus en plus préoccupés par l’inflation , qui se maintient au-dessus de leur objectif de 2 % depuis plus de cinq ans et s’accélère depuis peu.

Plus tôt mercredi, le ministère du Commerce a indiqué que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles , sur lequel la Fed s’appuie pour fixer son objectif d’inflation, avait progressé de 3,8 % en octobre par rapport à l’année précédente. Plus inquiétant encore, peut-être, l’indice PCE hors alimentation et énergie — considéré comme un meilleur indicateur de la tendance sous-jacente de l’inflation — a progressé plus que prévu pour atteindre 3,3 % en glissement annuel, son plus haut niveau depuis trois ans.

Le dernier « Beige Book » était le premier à couvrir les semaines qui ont immédiatement suivi les élections de mi-mandat , dont l’issue dépendait des préoccupations des électeurs concernant l’inflation et le pouvoir d’achat. Le résultat — avec la victoire des démocrates aux deux chambres du Congrès — a constitué un rejet catégorique des politiques défendues par l’administration Trump.