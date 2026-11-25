La croissance économique s’est maintenue à un rythme «léger à modéré» dans la majeure partie des États-Unis ces dernières semaines, tandis que l’inflation restait tenace et que les niveaux d’emploi progressaient, a révélé mercredi une enquête de la Réserve fédérale, deux semaines avant que les responsables de la banque centrale ne décident s’il convient de relever les taux d’intérêt.

"Les prix ont globalement augmenté modérément, comme lors de la période précédente", a déclaré la Fed dans son dernier rapport "Beige Book", un recueil de données issues d’enquêtes et de commentaires d’entreprises compilés par ses 12 banques régionales afin de dresser un état des lieux de la situation économique. "Des interlocuteurs issus de divers secteurs ont fait état de pressions soutenues sur les coûts liées à l’énergie, aux transports, aux soins de santé, aux assurances et aux dépenses liées aux droits de douane."

Toutefois, les coûts des intrants ont dépassé la hausse des prix de vente, ce qui suggère une pression croissante sur les marges des entreprises, indique le rapport . "Les pressions concurrentielles et la sensibilité des clients aux prix ont limité la capacité des entreprises à répercuter entièrement les coûts plus élevés. Les personnes interrogées s'attendaient à ce que les dépenses et les prix continuent d'augmenter dans les mois à venir."

Pour les responsables de la Fed, cette enquête constitue en quelque sorte une référence, en complément des analyses de données structurées qu’ils utilisent dans le cadre de leur processus de décision, leur offrant une vision nuancée de la situation économique et des principales préoccupations des entreprises et des consommateurs.

Le tableau d’ensemble à l’échelle du pays était contrasté, huit districts faisant état d’une croissance et quatre indiquant que l’activité était restée inchangée. Les investissements des entreprises — portés par l’essor de l’intelligence artificielle — sont restés solides, mais les dépenses de consommation sont restées stables, les ménages étant de plus en plus à court d’argent et se tournant vers des produits moins chers.

"Une entreprise de mobilier professionnel de la péninsule supérieure du Michigan a déclaré que 'les clients se tournent désormais davantage vers des produits moins chers'", a rapporté la Fed de Minneapolis. "Un magasin de vente au détail d’alcools du nord-ouest du Minnesota a indiqué que 'le nombre de clients augmente plus vite que le chiffre d’affaires, ce qui me laisse penser que les gens optent pour des produits moins chers'."

La Fed de Cleveland a souligné l’impact persistant de l’essor du secteur de l’IA. "La demande de produits manufacturés a fortement augmenté, la dynamique restant concentrée sur la construction de centres de données, la production d’électricité et la défense", a-t-elle indiqué. "La forte demande en centres de données a mis à rude épreuve l’offre de micropuces et de composants électriques, allongeant les délais de livraison et incitant certains clients à passer commande bien à l’avance pour s’assurer de la disponibilité des produits."

RÉUNION DE DÉCEMBRE À L’HORIZON

La Fed devrait, selon les prévisions générales, relever son taux directeur, qui se situe actuellement dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, d’au moins un quart de point de pourcentage lors de sa réunion des 8 et 9 décembre . Les anticipations du marché se sont toutefois modérées dans un contexte de forte correction boursière, alimentée par des inquiétudes quant à la pérennité de l’essor de l’IA .

Même si la baisse des marchés boursiers a resserré les conditions financières, les responsables de la Fed se sont montrés de plus en plus préoccupés par l’inflation , qui se maintient au-dessus de leur objectif de 2 % depuis plus de cinq ans et s’est récemment accélérée .

Plus tôt mercredi, le ministère du Commerce a indiqué que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles , utilisé par la Fed pour suivre son objectif d’inflation, avait progressé de 3,8 % en octobre par rapport à l’année précédente. Plus inquiétant encore, peut-être, l’indice PCE hors alimentation et énergie — considéré comme un meilleur indicateur de la tendance sous-jacente de l’inflation — a progressé plus que prévu pour atteindre 3,3 % en glissement annuel, son plus haut niveau depuis trois ans.

Le dernier "Beige Book", qui intègre des entretiens menés jusqu’au 16 novembre, était le premier à couvrir les semaines précédant et suivant immédiatement les élections de mi-mandat aux États-Unis , dont l’issue dépendait des préoccupations des électeurs concernant l’inflation et le pouvoir d’achat. Le résultat, avec la reconquête par les démocrates du contrôle des deux chambres du Congrès, a constitué un rejet catégorique des politiques défendues par l’administration Trump.

Les élections de mi-mandat ont été mentionnées une douzaine de fois dans le rapport.

"Les détaillants (hors automobile) ont fait état d’une légère hausse des dépenses de consommation fin octobre et début novembre, alors qu’elles avaient légèrement baissé au cours de la période précédente", a indiqué la Fed de Philadelphie. "Les interlocuteurs ont attribué cette amélioration du climat de confiance à la baisse des prix de l’essence et à la résolution des élections."