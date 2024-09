Une enquête de la BBC accuse l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed de viols

Mohamed Al-Fayed, propriétaire du magasin de luxe Harrods entre la fin des années 1980 et les années 2000, le 14 janvier 2008 à Londres ( FILES / SHAUN CURRY )

Cinq anciennes employées du grand magasin londonien Harrods accusent de viols leur ancien patron, Mohamed Al-Fayed, l'homme d'affaires égyptien décédé il y a un an, et plusieurs autres dénoncent des agressions sexuelles, dans une enquête de la BBC qui doit être diffusée jeudi.

Pour ce documentaire intitulé "Al-Fayed: un prédateur chez Harrods", diffusé sur BBC Two, les témoignages d'une vingtaine de femmes ont été recueillis, qui accusent également de tentatives de viols et de violences physiques l'ancien propriétaire du magasin de luxe entre la fin des années 1980 et des années 2000.

Selon la BBC, il avait déjà été accusé de faits similaires et la police avait ouvert une enquête en 2015 pour viol. Mais l'homme d'affaires, père du dernier amant de la princesse Diana, Dodi, décédé avec elle dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997, n'a jamais été inculpé.

La BBC accuse également Harrods de n'être pas intervenu, et d'avoir en plus tenté de couvrir les accusations d'agressions sexuelles.

La direction actuelle du célèbre magasin a "fermement" condamné le comportement de son ancien propriétaire, décédé à l'âge de 94 ans, et présenté ses excuses pour avoir "laissé tomber (les) employées qui ont été ses victimes".

Au total, cinq femmes l'accusent de viols, commis à Londres ou à Paris, et cinq autres de tentatives de viol.

Treize femmes affirment qu'Al-Fayed les a sexuellement agressées dans son appartement du 60 Park Lane à Londres, où il proposait souvent à son personnel féminin de venir travailler le soir. Neuf femmes accusent également Al-Fayed de les avoir agressées sexuellement dans sa villa parisienne de Windsor.

L'une des victimes, surnommée Rachel, avait 19 ans et raconte être restée dormir dans l'un des appartements du patron de Harrods après qu'il ait insisté pour qu'elle travaille tard. Il l'aurait alors invitée dans son appartement et l'aurait fait asseoir sur son lit avant de l'agripper.

"J'ai fait clairement comprendre que je ne voulais pas que ça se produise. Je n'ai pas donné mon consentement (...) il m'a violée", raconte-t-elle à la BBC.

Selon Tony Leeming, un cadre du magasin de luxe entre 1994 et 2004, "tout le monde était au courant" et les "attouchements" commis par le propriétaire étaient même devenus un sujet de plaisanteries.

Mohamed Al-Fayed, né le 27 janvier 1929 dans une banlieue modeste d'Alexandrie, a passé une grande partie de sa vie en Grande-Bretagne, où il était devenu propriétaire de Harrods en 1985 et du club de foot de Fulham FC entre 1997 et 2013.

A sa grande frustration, l'homme d'affaires s'est vu refuser la nationalité britannique plusieurs fois. En 2000, la justice a évoqué "un problème général de caractère".