Une éclipse solaire totale visible en Australie et au Timor oriental

La lune devant le soleil lors d'une éclipse solaire complète dans la ville d'Exmouth, en Australie-Occidentale. Capture d'écran prise le 20 avril 2023 à partir de séquences vidéo de l'observatoire de Perth ( AFPTV / - )

Astronomes professionnels et cosmologistes amateurs ont afflué jeudi dans une région reculée d'Australie occidentale pour assister à une éclipse solaire totale, durant laquelle la lune a occulté notre étoile la plus proche pendant 58 secondes.

A Exmouth, à la pointe nord-ouest de l'Australie, les astronomes ont garé leurs caravanes, installé leurs télescopes et enfilé leurs lunettes de protection pour regarder la lune se glisser devant le soleil avant l'éclipse totale.

"Beaucoup de gens deviennent accros à ce moment étrange, comme venu d'un autre monde", a déclaré John Lattanzio, de la Société astronomique d'Australie.

"Ils deviennent des +chasseurs d'éclipses+ et voyagent dans le monde entier pour renouveler l'expérience".

A 11:29:48 heures locales (01:29:48 GMT), l'obscurité est descendue sur les spectateurs, les plongeant dans un calme inquiétant, avant le retour du soleil cinquante-huit secondes plus tard, baignant de sa lumière l'arrière-pays poussiéreux australien, l'Outback.

A l'autre bout du continent, à Sydney, l'éclipse n'était que partielle, avec moins de 20% de la surface du soleil bloquée par la lune.

Au Timor oriental, plus d'un millier de personnes, dont des touristes et des astronomes de pays d'Asie du Sud-Est, se sont rassemblées à Com Beach, à l'extrême est du pays, pour assister à l'éclipse totale d'une minute.

Les amateurs d'étoiles ont observé ce rare phénomène à travers des lunettes anti-UV distribuées par des groupes d'astronomes, tandis que d'autres ont utilisé des télescopes fournis par l'université nationale du Timor oriental.

Dans un planétarium de Jakarta, des milliers de personnes ont attendu pour observer à l'aide de télescopes la couverture partielle du soleil - avec environ 40 % du soleil obscurci.

Dans la banlieue de la capitale indonésienne, Bekasi, Kristoforus Aryo Bagaskoro et sa fille Tara de 10 ans ont observé le phénomène sur la surface réfléchissante d'un seau rempli d'eau.

"Tara n'a pas arrêté d'en parler depuis hier, alors ce matin, j'ai utilisé de l'eau pour l'observer devant notre maison", a déclaré le père. "C'était un événement rare. Tara était enthousiaste et n'a pas arrêté de demander pourquoi cela pouvait se produire".

Pour la fillette, l'éclipse était "géniale".

Le phénomène a notamment permis aux scientifiques d'observer la couronne solaire, habituellement masquée par ses rayons lumineux. C'est en assistant à une éclipse similaire qu'Albert Einstein avait émis l'hypothèse que les rayons lumineux pouvaient se courber.