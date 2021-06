Une éclipse solaire partielle va parcourir l'hémisphère nord

Une éclipse solaire vue à Pucon, au Chili, le 14 décembre 2020 ( AFP / Martin BERNETTI )

Une éclipse solaire parcourra jeudi le ciel de l'hémisphère nord, sur une bande d'environ 500 km courant du Canada à la Sibérie, en passant par l'Europe, où elle ne sera que partielle mais tout de même dangereuse pour les yeux.

Au maximum de cette éclipse dite annulaire, les Terriens verront la Lune se glisser lentement devant le Soleil, pour le transformer pendant quelques minutes en un mince anneau lumineux, tel un "cercle de feu" dans le ciel de juin.

Un spectacle réservé aux quelques habitants des latitudes les plus élevées, qui se trouvent pile dans l'axe: Nord-Ouest du Canada, extrême-Nord de la Russie, Nord-Ouest du Groenland et pôle Nord, où l'occultation du disque solaire sera de 87,8%, précise l'Observatoire de Paris-PSL.

L'éclipse annulaire sera aussi visible, mais seulement de manière partielle, dans le Nord-Ouest de l'Amérique du Nord, une grande partie de l'Europe, dont la France et la Grande-Bretagne, ainsi qu'une partie du Nord de l'Asie.

A ces latitudes, et si le ciel est dégagé, les amateurs d'astronomie pourront observer une fraction du Soleil occultée par le disque noir de la Lune, à 20% à Londres, 16% à Lille, 13,2%% à Paris, 5,5% à Toulouse et seulement 2,8% à Marseille.... "Plus on ira vers le Sud-Est, moins l'obscuration sera importante", a expliqué à l'AFP Florent Delefie, de l'Observatoire de Paris, qui retransmettra l'évènement en direct --et en gros plan-- sur sa chaîne YouTube.

L'éclipse durera environ deux heures, entre 11h et 13h en France métropolitaine, avec un maximum entre 11h55 et à 12h20. Elle ne sera "pas très spectaculaire" à ces latitudes, mais reste intéressante à observer, selon l'astronome.

Il est quoiqu'il en soit impératif de ne pas regarder l'astre directement, même avec des lunettes de soleil ou à travers un nuage. "Les brûlures rétiniennes peuvent être irréversibles", rappelle l'expert.

Les plus curieux devront se protéger avec des lunettes vendues dans les magasins d'astronomie (attention aux lunettes d'éclipse usagées), ou utiliser les moyens d'observation des astronomes amateurs.

On peut peut aussi la contempler indirectement, en projection sur le sol, à l'aide d'un morceau de carton troué, ou d'une écumoire.

Il s'agit de la première éclipse annulaire de l'année 2021, et la seizième du XXIe siècle. Ce phénomène astronomique arrive en période de nouvelle Lune, lorsque Terre, Lune et Soleil sont parfaitement alignés.

Trajectoires des éclipses totales et annulaires d'ici 2040 ( AFP / )

Si le diamètre apparent de la Lune est inférieur à celui du Soleil, une partie de la couronne de feu reste visible. Une éclipse totale, qui plonge brièvement une partie de la planète dans l'obscurité, se produit quand le diamètre de la Lune correspond exactement à celui du Soleil, vu depuis la Terre. Ce phénomène, plus rare, était notamment observable depuis la France en août 1999.

juc/pcl/fmp/dlm