Une drôle d'innovation à Dijon

Certains clubs ont des priorités plus ou moins particulières. À Dijon, les abonnés ont vu leur carte d’abonnement prévue pour entrer dans le stade Gaston Gérard être remplacée par… une écharpe . Une première dans le monde du sport.

Le bon moment pour faire ça ?

Fin mai, le club a lancé sa campagne d’abonnements en communiquant autour de ce changement. Ce vendredi, les Bourguignons ont joué leur premier match de la saison à domicile, mettant en œuvre leur innovation pour la première fois .…

AC pour SOFOOT.com