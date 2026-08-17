Une drôle d'innovation à Dijon
Certains clubs ont des priorités plus ou moins particulières. À Dijon, les abonnés ont vu leur carte d’abonnement prévue pour entrer dans le stade Gaston Gérard être remplacée par… une écharpe . Une première dans le monde du sport.
Le bon moment pour faire ça ?
Fin mai, le club a lancé sa campagne d’abonnements en communiquant autour de ce changement. Ce vendredi, les Bourguignons ont joué leur premier match de la saison à domicile, mettant en œuvre leur innovation pour la première fois .…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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