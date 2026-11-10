Une domination anglo-espagnole dans le XI FIFPRO féminin
Une domination sans partage. Dévoilé en même temps que le XI FIFPRO de l’année masculin, l’équipe type féminine a, contrairement à son homologue, l’avantage d’avoir une composition un peu plus équilibrée . En revanche, l’équilibre ne se retrouve sûrement pas dans la mixité des nationalités. Cinq anglaises, cinq espagnoles et, au milieu de tout ça, la Zambienne Barbra Banda .
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