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Une domination anglo-espagnole dans le XI FIFPRO féminin
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 10:18

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Une domination anglo-espagnole dans le XI FIFPRO féminin

Une domination anglo-espagnole dans le XI FIFPRO féminin

Une domination sans partage. Dévoilé en même temps que le XI FIFPRO de l’année masculin, l’équipe type féminine a, contrairement à son homologue, l’avantage d’avoir une composition un peu plus équilibrée . En revanche, l’équilibre ne se retrouve sûrement pas dans la mixité des nationalités. Cinq anglaises, cinq espagnoles et, au milieu de tout ça, la Zambienne Barbra Banda .

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