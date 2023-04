information fournie par So Foot • 29/04/2023 à 17:00

Une diffusion « la plus factuelle et fidèle à ce qui se passera dans le stade » annonce France Télévisions

Si le FC Nantes pourrait prendre l’ascenseur, France Télé promet d’éviter la censure.

Alors que plusieurs syndicats entendent profiter de la finale de la Coupe de France pour montrer à Emmanuel Macron leur mécontentement vis-à-vis de la réforme des retraites, France Télévisions indique qu’il n’y aura pas de censure concernant d’éventuelles actions militantes. « France Télévisions fait son métier et assurera la meilleure retransmission de cette finale de la Coupe de France, la plus factuelle et fidèle à ce qui se passera dans le stade » , a indiqué ce samedi, à l’AFP, le groupe en charge de la diffusion de la finale de la Coupe de France.…

FP pour SOFOOT.com