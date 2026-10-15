Une deuxième période « plus réelle » selon Vitinha

Dévastateur en première période, bousculé en deuxième : quel bilan tirer de cette soirée pour le PSG ? Élu homme du match après avoir été le chef d’orchestre des Parisiens dans le premier acte, Vitinha estime que la réalité est plutôt à aller chercher au retour des vestiaires. « La vérité, c’est plus ce qui s’est passé dans la deuxième mi-temps, c’était plus réel. La première mi-temps c’était exceptionnel, on aurait même pu marquer encore plus. On veut bien faire tout le match comme la première mi-temps, mais c’est impossible » , a confié le Portugais au micro de Canal + après la rencontre.

Au nom du collectif

Le métronome du milieu parisien a avant tout souhaité mettre en avant la force collective des Parisiens ce mercredi soir, notamment lorsqu’ils ont courbé l’échine face aux assauts répétés des Cityzens. « On retient beaucoup de choses positives. Même si on a souffert, on s’est soutenus et on a été très solidaires. Je suis très fier, on a montré qu’on a été une vraie équipe et ça me remplit le cœur » , a ajouté le numéro 17 parisien.…

OC pour SOFOOT.com