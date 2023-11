information fournie par So Foot • 03/11/2023 à 10:43

Une députée demande des places à Deschamps lors de son audition à l’Assemblée nationale

Il n’y a pas de petits profits.

Alors qu’il était entendu ce jeudi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale à propos des défaillances au sein des fédérations sportives françaises, Didier Deschamps a fait face à une demande pour le moins inhabituelle. « C’est dommage de ne pas avoir eu la possibilité de prolonger d’une demi-heure ou d’une heure parce que je vous sentais bien chaud pour répondre à toutes nos questions. Et je vous trouve de plus en plus à l’aise parmi nous » , lance Béatrice Bellamy, présidente de la commission. « Je suis calme, je suis à l’aise » , lui répond DD.…

FP pour SOFOOT.com