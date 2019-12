Une déferlante de Sardines à Rome contre Salvini

Brandie sur les pancartes, noyée dans les cheveux ou dessinée sur les tee-shirts des enfants, des retraités et même des chiens : la « Sardine » avait envahi Rome samedi. Depuis un mois, ce petit poisson populaire est devenu le symbole d'un vaste mouvement citoyen qui a déferlé sur les places des villes transalpines pour faire barrage au « fascisme » et au « discours de haine » porté par l'ancien ministre, aujourd'hui devenu la principale figure de l'opposition, Matteo Salvini.Et hier, c'était donc au tour de la Piazza San Giovanni d'être prise d'assaut par le banc des Sardines. Sous un ciel d'hiver étrangement clément, des dizaines de milliers de personnes, jeunes et moins jeunes, de Rome et d'ailleurs, se sont retrouvées au pied de la majestueuse basilique Saint-Jean-de-Latran. À l'horizon, rien que des poissons : pas de drapeaux ni de symboles politiques, le mouvement revendique son apolitisme. L'ambiance est chaleureuse, on écoute d'une oreille les discours retransmis par des haut-parleurs faiblards, on discute, on se prend en photo : la place grouille de vie. Quelques semaines auparavant, cette même esplanade était tout acquise à Matteo Salvini et ses alliés. « Mais on la lui a reprise », s'exclame Daniele, euphorique.Lire aussi : En Italie, les Sardines anti-Salvini veulent sortir de leur boîteC'est d'ailleurs dans un bras de fer un peu similaire que les Sardines ont vu le jour. Le 14 novembre dernier, après que quatre jeunes...