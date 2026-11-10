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Une date pour le licenciement de Michael Carrick ?
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 12:49

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Une date pour le licenciement de Michael Carrick ?

Une date pour le licenciement de Michael Carrick ?

Last day ? Alors que Manchester United se penche actuellement sur des profils divers et variés pour son banc de touche, il faut d’abord régler le cas de Michael Carrick. L’international anglais devrait être fixé sur son sort mercredi, selon les informations de la BBC.

Carrick devrait bien quitter Old Trafford, comme pressenti par la presse britannique mais le board mancunien doit statuer sur les conditions de départ de son technicien de 45 ans. « L’avenir de Michael Carrick, entraîneur de Manchester United, sera décidé lors d’une réunion qui se tiendra mercredi à Monaco en présence du propriétaire Sir Jim Ratcliffe et des dirigeants Omar Berrada et Jason Wilcox », explique le média anglais.…

MB pour SOFOOT.com

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