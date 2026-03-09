Une crack brésilienne débarque à l'OL Lyonnes
Alerte pépite. L’OL Lyonnes a annoncé ce lundi avoir recruté Giovanna Waksman , grand espoir brésilien au milieu de terrain âgée de 16 ans. L’internationale U17 brésilienne s’est engagée avec le club rhodanien jusqu’en 2028 .
Craque 💎😃 pic.twitter.com/4M5Ca40Xzx…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer