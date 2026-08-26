Une courte majorité d'Islandais favorable aux discussions d'adhésion à l'UE - sondage

Une faible majorité d'Islandais soutient la reprise de négociations d'adhésion à l'Union européenne lors du référendum national prévu ce samedi, selon un nouveau sondage d'opinion, qui montre un resserrement de l'écart.

Lors du scrutin du 29 août, les électeurs se prononceront uniquement sur l'ouverture de négociations en vue d'une éventuelle adhésion. Une victoire du "oui" ouvrirait au moins deux années de discussions avec Bruxelles, suivies d'un second référendum, possiblement en 2028.

Le sondage réalisé par l'institut Maskina du 21 au 25 août auprès de 1.019 personnes montre que 51,3% des répondants sont favorables à la reprise des négociations avec Bruxelles, contre 48,7% qui s'y opposent, selon le quotidien islandais Visir.

Un sondage réalisé plus tôt dans le mois avait donné le camp en faveur d'une reprise des pourparlers avec l'UE à 52,2% et celui contre une telle reprise à 47,8%

Reykjavik a interrompu les négociations d'adhésion en 2013, quatre ans après avoir déposé sa candidature, à la suite de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement eurosceptique.

Le débat a été ravivé par la hausse du coût de la vie et les menaces du président américain Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland voisin, ce qui soulève des interrogations sur la défense de l'Islande.

Le pays fait déjà partie du marché intérieur européen, de l'espace Schengen et de l'Association européenne de libre-échange, aux côtés de la Norvège, Liechtenstein et de la Suisse, mais ne participe pas directement au processus décisionnel de l'Union.

L'adhésion à l'UE permettrait à l'Islande de siéger dans les institutions de l'UE, notamment la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen. Elle impliquerait également l'entrée dans l'union douanière européenne et ouvrirait la voie à une éventuelle adoption de l'euro.

Voir aussi :

AVANT-PAPIER-L'Islande décidera samedi si son avenir est au sein de l'UE ID:nL6N44L0NM

ENCADRE-Ce qu'il faut savoir sur le référendum islandais sur l'UE ID:nL6N44L0HU

(Rédigé par Louise Rasmussen, Version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)