Le ministre ukrainien de la Défense, Khmara, en visite en Allemagne

24 novembre (Reuters) - Une courte majorité d'Allemands s'oppose à ‌l'octroi d'une aide militaire à Kyiv dans le cadre de la guerre menée par ​la Russie en Ukraine, un revirement par rapport à l'an dernier, selon un sondage publié mardi par l'organisation à but non lucratif Körber Stiftung.

Quelque 53% des Allemands sont opposés ​à une aide à l'Ukraine tandis que 46% y sont favorables, selon l'enquête, contre respectivement 39% et 59% ​un an plus tôt.

Ces chiffres soulignent les tensions ⁠en Allemagne comme au sein de l'ensemble de l'alliance militaire de l'Otan concernant ‌le soutien à l'Ukraine, alors que de nombreux pays restent confrontés à des pressions sur le coût de la vie près de cinq ​ans après le lancement ‌par la Russie de son invasion à grande échelle.

L'Allemagne est le ⁠principal soutien militaire européen de l'Ukraine depuis le début de la guerre, et le gouvernement du chancelier Friedrich Merz ainsi que d'autres alliés ont promis de soutenir l'Ukraine ⁠aussi longtemps que nécessaire.

Mais ‌la popularité de Friedrich Merz a reculé et il peine à ⁠enrayer la progression de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti d'extrême droite désormais en tête des ‌sondages nationaux, qui s'oppose à l'aide à l'Ukraine et souhaite restaurer les ⁠relations avec Moscou.

S'exprimant lors d'un événement organisé à Berlin par ⁠la Körber Stiftung, le ‌ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a déclaré que le soutien à l'Ukraine ​constituait un "test décisif" pour le nouvel ordre ‌mondial.

"Il s'agit de défendre le système de liberté, la sécurité en Europe, ainsi que le principe selon lequel ​l'État de droit doit être défendu et finira par l'emporter", a-t-il déclaré.

Quelque 64% des Allemands sont également opposés à ce que leur pays assume un rôle ⁠de leadership militaire en Europe, selon le même sondage, tandis que 61% estiment que l'Allemagne et l'Europe devraient en faire davantage pour promouvoir des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

En outre, 48% considèrent que l'Allemagne devrait faire preuve de davantage de retenue dans les crises internationales, contre 40% qui jugent qu'elle devrait s'y engager plus ​fortement.

(Matthias Williams;version française Nicolas Delame)