Le ministre ukrainien de la Défense, Khmara, en visite en Allemagne
24 novembre (Reuters) - Une courte majorité d'Allemands s'oppose à l'octroi d'une aide militaire à Kyiv dans le cadre de la guerre menée par la Russie en Ukraine, un revirement par rapport à l'an dernier, selon un sondage publié mardi par l'organisation à but non lucratif Körber Stiftung.
Quelque 53% des Allemands sont opposés à une aide à l'Ukraine tandis que 46% y sont favorables, selon l'enquête, contre respectivement 39% et 59% un an plus tôt.
Ces chiffres soulignent les tensions en Allemagne comme au sein de l'ensemble de l'alliance militaire de l'Otan concernant le soutien à l'Ukraine, alors que de nombreux pays restent confrontés à des pressions sur le coût de la vie près de cinq ans après le lancement par la Russie de son invasion à grande échelle.
L'Allemagne est le principal soutien militaire européen de l'Ukraine depuis le début de la guerre, et le gouvernement du chancelier Friedrich Merz ainsi que d'autres alliés ont promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire.
Mais la popularité de Friedrich Merz a reculé et il peine à enrayer la progression de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti d'extrême droite désormais en tête des sondages nationaux, qui s'oppose à l'aide à l'Ukraine et souhaite restaurer les relations avec Moscou.
S'exprimant lors d'un événement organisé à Berlin par la Körber Stiftung, le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a déclaré que le soutien à l'Ukraine constituait un "test décisif" pour le nouvel ordre mondial.
"Il s'agit de défendre le système de liberté, la sécurité en Europe, ainsi que le principe selon lequel l'État de droit doit être défendu et finira par l'emporter", a-t-il déclaré.
Quelque 64% des Allemands sont également opposés à ce que leur pays assume un rôle de leadership militaire en Europe, selon le même sondage, tandis que 61% estiment que l'Allemagne et l'Europe devraient en faire davantage pour promouvoir des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.
En outre, 48% considèrent que l'Allemagne devrait faire preuve de davantage de retenue dans les crises internationales, contre 40% qui jugent qu'elle devrait s'y engager plus fortement.
(Matthias Williams;version française Nicolas Delame)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer