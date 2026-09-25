Une cour d'appel américaine confirme l'inscription d'Anthropic sur la liste noire du Pentagone

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(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 1 et 7 à 10; demandes de commentaires du gouvernement au paragraphe 6)

* La Cour estime que les préoccupations du Pentagone concernant la préparation au combat étaient fondées

* Le Pentagone a mis Anthropic sur liste noire après que celle-ci a refusé d’autoriser l’utilisation de ses technologies dans des armes autonomes et la surveillance de masse

* Les juges rejettent l'argument d'Anthropic selon lequel le gouvernement aurait exercé des représailles à l'encontre de ses positions en matière de sécurité de l'IA

Une cour d’appel fédérale a confirmé vendredi la décision du Pentagone d’exclure Anthropic des marchés militaires, offrant ainsi une victoire au président Donald Trump et au secrétaire à la Défense Pete Hegseth dans leur bras de fer avec la start-up spécialisée dans l’IA concernant les mesures de sécurité relatives à sa technologie.

La décision, prise à 2 voix contre 1 par la Cour d’appel des États-Unis à Washington, D.C., fait suite à une action en justice intentée par Anthropic pour contester sa désignation en mars par le Pentagone comme constituant un risque pour la chaîne d’approvisionnement en matière de sécurité nationale. La start-up affirme que cette mesure lui a coûté des milliards de dollars en pertes commerciales et a porté atteinte à sa réputation à la veille d’une introduction en bourse très attendue .

La majorité des juges a estimé qu’il était raisonnable que le Pentagone désigne Anthropic comme telle après que celle-ci eut refusé que ses produits soient utilisés pour des armes autonomes ou la surveillance de masse. Elle a rejeté l’argument d’Anthropic selon lequel le Pentagone aurait exercé des représailles à son encontre en raison de ses positions sur la sécurité et l’éthique de l’IA.

Se rangeant à l’argument de M. Hegseth selon lequel les restrictions de sécurité d’Anthropic pourraient compromettre les opérations militaires, la majorité a déclaré: « Le secrétaire soulève la perspective extrêmement préoccupante de modèles d’IA trop contraints qui s’arrêteraient de manière inattendue, entraînant ainsi l’échec d’opérations militaires importantes », dans un avis rédigé par le juge Gregory Katsas.

La société Anthropic, basée à San Francisco , a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle contestait respectueusement cette décision, mais qu’elle restait confiante dans sa position et qu’elle étudiait ses options, notamment le réexamen de la décision du collège de trois juges par l’ensemble de la cour d’appel.

La Maison Blanche et le ministère de la Défense n’ont pas immédiatement répondu aux e-mails leur demandant de commenter cette affaire.

Le mois dernier, un juge fédéral de San Francisco a invalidé une désignation parallèle , en vertu d’une autre loi, estimant que l’administration avait exercé des représailles illégales à l’encontre d’Anthropic en raison de ses opinions sur la sécurité de l’IA. La juge fédérale de district Rita Lin, à San Francisco, a également bloqué l’interdiction générale imposée par l’administration Trump à l’encontre d’Anthropic, ainsi que l’ordonnance de M. Hegseth interdisant aux sous-traitants militaires de faire affaire avec la start-up.

Hegseth a désigné Anthropic comme présentant un risque au titre de deux lois différentes après qu’Anthropic eut refusé de lever les garde-fous empêchant que sa technologie ne soit utilisée pour des armes autonomes ou une surveillance de masse sur le territoire national.

Cette mesure sans précédent a été prise après que des mois de négociations se sont soldés par un échec et ont donné lieu à des récriminations publiques de la part de Hegseth et de Trump, qui ont accusé Anthropic de mettre en danger des vies américaines par ses prises de position idéologiques.

Anthropic a réfuté ces accusations et a déclaré que l’IA n’était pas encore suffisamment fiable pour être utilisée en toute sécurité dans des armes autonomes. L’entreprise a également affirmé qu’elle s’opposait à la surveillance nationale, qu’elle considère comme une violation des droits fondamentaux.