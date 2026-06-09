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« Une Coupe du monde du chaos » : le coup de gueule d’un ancien international anglais
information fournie par So Foot 09/06/2026 à 16:56

« Une Coupe du monde du chaos » : le coup de gueule d’un ancien international anglais

« Une Coupe du monde du chaos » : le coup de gueule d’un ancien international anglais

Il n’a jamais participé à une Coupe du monde de sa carrière, mais sa voix porte bien plus qu’un joueur lambda. Ian Wright, légende de Crystal Palace (1985-1991) et d’Arsenal (1991-1998), a pris la parole à propos du Mondial 2026 et du refus d’entrer sur le territoire imposé à l’arbitre somalien Omar Artan, pourtant nommé pour la compétition.

Sur son compte Instagram suivi par 2 millions de personnes, il a publié une vidéo de lui, arborant le maillot de la Colombie et dézinguant l’organisation de la Coupe du monde .…

NB pour SOFOOT.com

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