UNE CONTRACTION DE L'ÉCONOMIE MONDIALE PROBABLE AU PREMIER SEMESTRE, SELON GURRIA PARIS (Reuters) - L'impact de la pandémie de coronavirus rend toute prévision économique très incertaine mais il est probable que l'économie mondiale soit en contraction, a déclaré jeudi Angel Gurria, le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). "Au vu des événements sans précédent qui sont en train de se dérouler, il est trop tôt pour être confiant dans de nouvelles prévisions en matière de croissance économique", a-t-il écrit à l'occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international. "Il semble probable que la croissance mondiale sera négative au premier semestre 2020 mais il y a très peu de certitudes quant aux perspectives pour la suite", a-t-il ajouté. Il a estimé que la pandémie pourrait se traduire par une chute de 45% de l'activité du tourisme international cette année, voire de 70% si sa reprise était retardée à septembre. (Leigh Thomas, version française Marc Angrand)

