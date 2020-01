Une commande de deux milliards d'euros pour les Chantiers de l'Atlantique

Bonne nouvelle pour les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Encore une, pourrait-on dire, tant le carnet de commandes ne désemplit pas. Le groupe italo-suisse MSC a passé une commande de deux milliards d'euros pour deux nouveaux paquebots livrables en 2025 et 2027. Cette commande ferme s'accompagne de la signature de deux protocoles d'accord avec les chantiers navals, portant potentiellement sur 4 milliards d'euros d'investissements supplémentaires.Selon Ouest France, Gianluigi Aponte, président de MSC et Pierfrancesco Vago, PDG de la filiale croisière de MSC, seront reçus lundi par Édouard Philippe et le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans le cadre du sommet « Choose France », une manifestation consacrée à l'attractivité de la France pour les investissements étrangers et organisée au château de Versailles.Toujours selon le quotidien régional, ces signatures porteront également sur des contrats de financement concernant les quatre paquebots de la série World Class. L'Etat français devrait apporter sa garantie pour la construction. Deux de ces navires avaient déjà été commandés par MSC en 2017 pour des livraisons en 2022 et 2024. La commande de deux milliards d'euros annoncée dimanche concerne deux autres paquebots de cette série. La construction de ces derniers va générer « 14 millions d'heures de travail, correspondant à 2 400 emplois pendant trois ans et demi », affirme l'Elysée. World Class: #MSC dévoile ses futurs paquebots au #GNL https://t.co/Hkwe1YFE7r via @MeretMarine #croisière #voyage #vacances pic.twitter.com/5ftGpOYJev-- Cedric Cailteux null Croisières de Luxe (@CroisiereDeLuxe) June 1, 2017 Une propulsion au gaz naturel liquéfiéLes paquebots de la série World Class seront les premiers construits en France à être dotés d'une propulsion à gaz naturel liquéfié (GNL). Le GNL est un carburant qui n'émet pas de dioxyde de soufre et réduit jusqu'à 20% les ...