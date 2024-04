Une chance qui "tombe du ciel": les Américains se préparent à l'éclipse totale

La ville de Dripping Springs, au Texas, se prépare à l'éclipse solaire en exposant des lunettes géantes, le 5 mars 2024 ( AFP / SUZANNE CORDEIRO )

Des millions d'Américains pourront observer lundi une éclipse totale, un phénomène rare qui attirera de nombreux touristes le long d'une diagonale traversant les Etats-Unis du sud au nord-est.

A Burlington, dans l'Etat du Vermont, dans le nord-est du pays, le Soleil sera complètement masqué juste avant 15H30 (19H30 GMT) le 8 avril.

De nombreux hôtels affichent complet depuis des mois. Et les prix des quelques chambres restantes, d'habitude environ 150 dollars la nuit, atteignent entre 600 et 700 dollars le jour de l'événement astronomique le plus important de l'année.

"Je ne sais pas si on aura à nouveau quelque chose comme ça", confie à l'AFP Jeff Lawson, vice-président de la chambre de commerce locale.

Selon lui, c'est une "chance incroyable" qui "tombe littéralement du ciel" pour la ville de 40.000 d'habitants.

A moins que la météo ne vienne gâcher la fête, l'événement devrait permettre à Burlington de voir sa population doubler pour la journée, avec des visiteurs venant en voiture, en train et même en jet privé, assure Jeff Lawson.

Environ 32 millions de personnes vivent sur le trajet d'obscurité totale, là où l'éclipse totale sera visible, selon la Nasa.

- Retombées économiques -

L'ancien président américain Donald Trump, l'ancienne Première dame Melania Trump et leur fils Barron regardent l'éclipse solaire partielle depuis le balcon de la Maison Blanche à Washington, aux Etats-Unis, le 21 août 2017 ( AFP / NICHOLAS KAMM )

Les préparatifs pour le grand jour ont commencé il y a des années, souligne à l'AFP Matt Bruning, du ministère des Transports de l'Ohio, autre Etat du nord-est frontalier du Canada.

Depuis la dernière grande éclipse aux Etats-Unis, en 2017, "l'une des choses que nous avons beaucoup entendues c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à se préparer", poursuit-il. Malgré cela, prévient-il, il y aura d'inévitables "retards et embouteillages".

A Cleveland, ville de l'Ohio, les autorités locales attendent quelque 200.000 visiteurs, avec notamment quatre jours de concerts lors d'un "festival solaire" ou "Solarfest".

Les retombées économiques directes et indirectes de l'éclipse de cette année pourraient atteindre six milliards de dollars, estime le cabinet d'analyse économique Perryman Group.

Cette année, la trajectoire de l'éclipse totale est large d'environ 185 kilomètres, plus qu'en 2017. Son passage commencera dans l'ouest du Mexique et traversera les Etats-Unis avant de s'achever dans l'est du Canada.

Pour l'occasion, de nombreuses écoles situées le long de cette trajectoire seront fermées ou permettront aux élèves de sortir plus tôt, de Cleveland aux Etats-Unis à Montréal au Canada.

Plusieurs compagnies aériennes ont annoncé des vols spéciaux pour l'éclipse, dont l'Américaine Delta qui passera même le long du trajet d'obscurité. Le premier de ces vols est devenu complet en 24 heures, selon la compagnie.

- "Expérience complètement différente" -

Carte montrant les zones où l'ombre de la Lune passera pendant l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024, au Mexique, aux États-Unis et au Canada ( AFP / Laurence SAUBADU )

Dans le reste des Etats-Unis, les habitants pourront au moins voir une éclipse partielle.

Mais l'astronome Jean-Luc Margot, comme d'autres, tient à faire le voyage pour voir l'éclipse totale.

"Une éclipse partielle, même à 99%, constitue est une expérience complètement différente que d'être dans le trajet d'obscurité totale", explique-t-il à l'AFP.

Lorsque les gens voient enfin l'éclipse, ils sont "souvent émus", raconte l'astronome belge, qui enseigne aujourd'hui à Los Angeles et se rendra pour l'occasion au Texas, dans le sud du pays.

"C'est un événement d'une telle beauté, dû à une concordance cosmique total", poursuit-il.

Le Soleil est en effet environ 400 fois plus gros que la Lune, mais est aussi 400 fois plus loin. C'est pourquoi les deux astres apparaissent d'une taille similaire depuis la Terre.

Les scientifiques utilisent traditionnellement les éclipses pour observer et mieux comprendre la couronne solaire, la couche extérieure de l'atmosphère du Soleil.

L'éclipse totale sera également scrutée pour d'autres raisons, les scientifiques prévoyant d'étudier notamment les effets du phénomène sur l'atmosphère terrestre ou sur le comportement des animaux.

"Les éclipses ont un pouvoir spécial", a récemment déclaré Bill Nelson, le patron de la Nasa. Elles touchent les gens, qui ressentent une sorte de révérence pour la beauté de notre Univers".