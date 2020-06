Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une cérémonie place de la Concorde pour le 14-Juillet, dit l'Elysée Reuters • 04/06/2020 à 12:03









UNE CÉRÉMONIE PLACE DE LA CONCORDE POUR LE 14-JUILLET, DIT L'ELYSÉE PARIS (Reuters) - Le traditionnel défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Elysées à l'occasion de la fête nationale française à Paris sera remplacé cette année par une cérémonie militaire organisée place de la Concorde, a fait savoir jeudi l'Elysée. "Compte-tenu de la situation exceptionnelle que connaît actuellement notre pays et des incertitudes qui demeurent quant à l'évolution de la pandémie du COVID-19 au cours des prochaines semaines, les célébrations de la fête nationale du 14 juillet à Paris seront maintenues mais adaptées aux circonstances", précise-t-on à l'Elysée. "Une cérémonie militaire sera organisée place de la Concorde, dans un dispositif resserré" et mettra à l'honneur l'ensemble des acteurs mobilisés contre le virus, dont les personnels soignants. (Michel Rose et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.