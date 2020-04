Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une cérémonie à Notre-Dame de Paris pour célébrer Pâques Reuters • 07/04/2020 à 19:15









UNE CÉRÉMONIE À NOTRE-DAME DE PARIS POUR CÉLÉBRER PÂQUES PARIS (Reuters) - Les célébrations de Pâques, la plus grande fête chrétienne, se dérouleront dans un format inédit à Paris à l'heure du coronavirus et du premier anniversaire de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, a annoncé mardi l'archevêque de la capitale. Le confinement qui interdit en France tout rassemblement de plus de 20 personnes donnera une couleur toute particulière à la Semaine sainte, qui commémore pour les croyants à travers le monde la mort et la résurrection de Jésus-Christ. A Paris, où le confinement entre dans sa quatrième semaine, "nous ne pouvons pas célébrer avec la foule, avec le peuple, alors que justement l'Eglise ça veut dire 'l'assemblée'. Nous ne pouvons pas nous rassembler", a déclaré mardi à la presse en visioconférence l'archevêque de la capitale, Mgr Michel Aupetit. "Les messes que nous dirons au cours de cette semaine sainte se feront avec quelques prêtres, pas plus, et les gens pourront nous suivre soit à la radio, soit à la télévision." Une cérémonie est prévue vendredi à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, ravagée le 15 avril 2019 par un incendie qui a détruit son toit et sa flèche. En ce jour où les chrétiens célèbrent la mort de Jésus par crucifixion, l'archevêque de Paris vénérera la "Sainte Couronne d'épines", une pièce sauvée des flammes par les pompiers. Seules sept personnes assisteront à la célébration télévisée, organisée dans l'abside du bâtiment, un lieu sécurisé, qui donnera lieu à la lecture de textes signés Paul Claudel, Charles Peguy et Mère Teresa. Les travaux de consolidation de la cathédrale, qui avaient déjà pris du retard, ont été interrompus dès le début du confinement afin de ne pas faire prendre de risques aux ouvriers et compagnons mobilisés sur le site, que le président Emmanuel Macron a fixé comme objectif de reconstruire en cinq ans. En cette période difficile, que l'archevêque de Paris a placé sous le signe de "l'espérance", une cérémonie de bénédiction de la capitale est prévue jeudi au pied de la basilique du Sacré-Coeur à Montmartre. Le samedi saint se fera sans feu ni procession et les baptêmes d'adultes traditionnellement célébrés ce soir-là sont reportés à la Pentecôte, fin mai. Dimanche, jour de Pâques, Mgr Aupetit présidera la messe en l'église Saint-Germain l'Auxerrois. "Seule une vingtaine de personnes, représentant les divers états de vie dans le diocèse, pourront y participer", précise le diocèse dans un communiqué. (Elizabeth Pineau avec Emilie Delwarde, édité par Jean-Michel Bélot)

