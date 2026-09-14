Une célébration torride venue du Brésil
Caliente ! Auteur du but égalisateur de son équipe de Mirassol contre Vitória, Edson Carioca s’est laissé allé à une célébration torride . Short remonté, cuisses saillantes et chaussettes courtes, l’homme s’est empressé d’aller se serrer à son adversaire du Vitória, Zé Vitor , pour célébrer sa réalisation. Un rendu assez chelou d’une scène pleine de tension, dans laquelle les deux joueurs semblent plus proches de se câliner qu’autre chose.
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